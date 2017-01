foto Ansa

20:46

- Per lo sviluppo il governo potrebbe mettere in campo più di un provvedimento. "Magari ce ne sarà più d'uno", è quanto afferma il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, commentando le misure in arrivo a favore della crescita. Ai giornalisti che gli chiedono se sarà un decreto, Passera risponde che sarà scelta "la formula migliore per renderlo più efficace possibile".