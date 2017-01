In tempi di crisi, il miglior bene rifugio resta l'oro... soprattutto quello olimpico

foto Ansa Correlati Tutto su Londra 2012 17:15 - In barba a tagli, austerity e spending review varie, la gloria di un Paese sembra valere molto più delle esigenze di bilancio. E così in questi tempi di crisi, il bene rifugio per eccellenza diventa l'oro, nello specifico quello olimpico. Sudore, fatica e impegno si sono infatti rivelati degli ottimi investimenti per gli atleti che sono riusciti a salire sul gradino più alto del podio di Londra 2012, con premi che possono superare gli 800mila euro. - In barba a tagli, austerity e spending review varie, la gloria di un Paese sembra valere molto più delle esigenze di bilancio. E così in questi tempi di crisi, il bene rifugio per eccellenza diventa l'oro, nello specifico quello olimpico. Sudore, fatica e impegno si sono infatti rivelati degli ottimi investimenti per gli atleti che sono riusciti a salire sul gradino più alto del podio di Londra 2012, con premi che possono superare gli 800mila euro.

Potendo scegliere, meglio gareggiare per le ex repubbliche sovietiche

Sembra proprio che, dovendo scegliere un Paese in cui conviene fare l'atleta, la cosa migliore sia guardare alle ex repubbliche sovietiche, Azerbaijan e Uzbekistan in particolare. Gareggiare per difendere i colori di Baku, vale infatti ben 640mila euro, mentre la gloria per un atleta uzbeko significa riprendere fiato su 811mila euro.



Paese che vai, valore dell'oro che trovi

In media, però nella maggior parte dei Paesi, un oro sembra valere intorno ai 50mila euro: 42.400 infatti in Cina, 50mila in Francia e 40mila in Corea del Sud. Meno bene va agli atleti tedeschi (15mila euro) e statunitensi (19mila), mentre decisamente se la "spassano" gli atleti italiani (140mila) e russi (100mila).



Gli investimenti nazionali per la gloria olimpica

In un'ipotetica classifica dei Paesi a cui vincere è costato di più, al primo posto si piazza la Russia con 24 medaglie d'oro a 100mila euro l'una. Seconda la Cina che dovrà sborsare 1,61 milioni di euro (42.400 euro per i 38 ori). Terza, l'Azerbaijan che, pur con solo due primi posti, si trova a dover pagare 1.280.000 euro.



Medaglia di legno all'Italia: per il nostro Paese la gloria costa 1.120.000 euro (140mila per 8 medaglie d'oro), mentre gli Stati Uniti, pur primi nella classifica ufficiale, pagheranno un totale di soli 874mila euro. Segue l'Uzbekistan, che forse ha potuto promette 811mila euro a medaglia, sapendo che solo una ne avrebbe vinta. Seguono Francia (550mila euro, 50 mila per 11 ori), Corea del Sud (520mila, 40mila per 13), e Germania (165mila euro per 11 atleti "dorati").