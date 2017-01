foto Ansa 14:32 - Negli ultimi 10 anni le tariffe pubbliche hanno subito aumenti vertiginosi. E' quanto emerge da uno studio condotto sul decennio 2002-2012 dalla Cgia di Mestre. A fronte di un incremento del costo della vita pari al 24%, le bollette dell'acqua sono cresciute del 69,8%, quelle del gas del 56,7%, quelle della raccolta rifiuti del 54,5%, i biglietti ferroviari del 49,8%, l'energia elettrica del 38,2%. Calate solo le tarrife della telefonia (7,7,%). - Negli ultimi 10 anni le tariffe pubbliche hanno subito aumenti vertiginosi. E' quanto emerge da uno studio condotto sul decennio 2002-2012 dalla Cgia di Mestre. A fronte di un incremento del costo della vita pari al 24%, le bollette dell'acqua sono cresciute del 69,8%, quelle del gas del 56,7%, quelle della raccolta rifiuti del 54,5%, i biglietti ferroviari del 49,8%, l'energia elettrica del 38,2%. Calate solo le tarrife della telefonia (7,7,%).

Secondo il segretario della Cgia Giuseppe Bortolussi la moneta unica non è stata determinante: "A nostro avviso l'introduzione dell'euro centra relativamente poco. Questa impennata dei prezzi, almeno per alcune delle voci analizzate, va ricondotta al costo sempre più crescente registrato dalle materie prime, in particolar modo dal gas e dal petrolio, dall'incidenza delle tasse e dei cosiddetti oneri impropri, che gonfiano enormemente le nostre bollette, e ai modestissimi risultati ottenuti con le liberalizzazioni".



Le liberalizzazioni non hanno portato nessun vantaggio nei trasporti: dal 2000 (anno di liberalizzazione del settore) al 2011, i biglietti dei trasporti ferroviari sono aumentati del 53,2%, contro un aumento del costo della vita pari al 27,1%. Se tra il 1999 (anno di apertura del mercato) ed il 2011, il costo delle tariffe dei servizi postali è aumentato del 30,6%, pressoché pari all'incremento dell'inflazione avvenuto sempre nello stesso periodo (+30,3%), per l'energia elettrica la variazione delle tariffe, avvenuta tra il 2007 ed il 2011, è stata sempre positiva (+1,8%), anche se piu' contenuta rispetto alla crescita dell'inflazione (+8,4%).



Solo nei servizi telefonici le liberalizzazioni hanno abbattuto i costi. Tra il 1998 (anno di liberalizzazione) ed il 2011, le tariffe sono diminuite del 15,7%, mentre l'inflazione è aumentata del 32,5%.