foto Ansa Correlati Fondo Esm, "nessun rinvio in Germania"

Istat: scende la produzione industriale 13:50 - Il secondo trimestre 2012 si è chiuso con un segno negativo per il Prodotto interno lordo nella zona euro e nell'Unione europea a 27, con i Pil giù dello 0,2% rispetto ai primi tre mesi dell'anno, secondo i dati Eurostat. E in discesa è anche la produzione industriale, calata del 2,1% su base annuale nell'Eurozona, con l'Italia che, su base mensile, con il suo -1,4% a giugno, si prende la poco lusinghiera maglia nera dell'area della moneta unica. - Il secondo trimestre 2012 si è chiuso con un segno negativo per il Prodotto interno lordo nella zona euro e nell'Unione europea a 27, con i Pil giù dello 0,2% rispetto ai primi tre mesi dell'anno, secondo i dati Eurostat. E in discesa è anche la produzione industriale, calata del 2,1% su base annuale nell'Eurozona, con l'Italia che, su base mensile, con il suo -1,4% a giugno, si prende la poco lusinghiera maglia nera dell'area della moneta unica.

Insomma, i numeri che arrivano per illustrare l'andamento dell'economia nei Paesi europei nell'ultimo periodo sono, tanto per cambiare, ben poco rassicuranti. Tornando ai dati globali, nel periodo aprile-giugno 2012 il Pil dell'eurozona è sceso dello 0,4% rispetto allo stesso periodo 2011 e dello 0,2% nell'intera Unione.



Quanto invece alla produzione industriale, se nei 17 Paesi della valuta unica la contrazione a giugno risulta dello 0,6% rispetto a maggio, in Italia lo stesso dato è appunto più preoccupante, con un segno negativo dell'1,4%. In frenata è anche la Germania: a giugno -0,8% su base mensile, -0,4% rispetto allo stesso mese del 2011.



Pil giù, ma secondo le previsioni

Tutto come previsto, comunque, nel secondo trimestre dell'anno: -0,2% sul primo. Tra gennaio e marzo il Pil era stato invece piatto sia nel confronto con il trimestre precedente sia con un anno prima. Nella Ue, la lettura è di -0,2% congiunturale e di -0,2% tendenziale dopo il +0% e il +0,1% del primo trimestre. Quanto all'italia, la stima Eurostat vede un -0,7% congiunturale e un -2,5% tendenziale. Per la Germania invece siamo rispettivamente a +0,3% e +1%, per la Francia a +0% e +0,3%.



Industria, la produzione va giù

Più marcata risulta la flessione per la produzione industriale, che nella zona euro accusa un -0,6% mensile a giugno dopo il +0,9% di maggio. Su base annua invece andiamo giù del 2,1%. Nei 27 Paesi Ue invece la flessione è dello 0,9% su base congiunturale e del 2,2% su base tendenziale. Quando al dato mensile, è caratterizzato da una flessione dell'1,3% dei beni capitali sia nell'Eurozona sia nella Ue, e da una contrazione dei beni di consumo non durevoli rispettivamente dello 0,7% e dell'1%.



Quanto ai singoli Paesi, i cali più rilevanti riguardano il Regno Unito (-2,5% congiunturale), la Polonia (-2%), l'Estonia (-1,7%), l'Italia (-1,4%), mentre si segnano rialzi consistenti in Lituania (+18,6%), Slovenia (+2,9%), Irlanda (+2,7%).