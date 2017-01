foto Ansa Correlati Fondo Esm, decisione slitta? 11:05 - La Corte Costituzionale tedesca non vede alcuna ragione per rinviare la decisione del 12 settembre sul via libera al fondo salva-Stati Esm. "Il rinvio della data della sentenza non è previsto al momento", ha spiegato una portavoce del tribunale, smentendo così le indiscrezioni di stampa di ieri, con cui l'Handelsblatt aveva ipotizzato un rinvio "per un periodo lungo" della decisione sul fondo salva-Stati e sul fiscal compact. - La Corte Costituzionale tedesca non vede alcuna ragione per rinviare la decisione del 12 settembre sul via libera al fondo salva-Stati Esm. "Il rinvio della data della sentenza non è previsto al momento", ha spiegato una portavoce del tribunale, smentendo così le indiscrezioni di stampa di ieri, con cui l'Handelsblatt aveva ipotizzato un rinvio "per un periodo lungo" della decisione sul fondo salva-Stati e sul fiscal compact.

Lunedì un gruppo di accademici tedeschi aveva detto che stava cercando di ritardare la decisione della massima corte nazionale su un'eventuale incompatibilità dell'European Stability Mechanism (Esm) e il fiscal compact con la legge tedesca.



Tra questi anche il professor Markus C. Kerber, professore della Technische Universitaet di Berlino e autore del ricorso, secondo il quale per superare la crisi dell'euro il modo migliore sarebbe introdurre una moneta parallela, il "Guldenmark", il marco-fiorino, in cui successivamente potrebbe entrare anche l'Italia.