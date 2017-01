foto Ansa

08:01

- Crescita ferma in Francia nel secondo trimestre 2012, il terzo consecutivo, rispetto al precedente. Lo ha annunciato l'Istituto nazionale di statistica e studi economici francese. L'economia francese evita dunque per un soffio di fare un primo passo verso la recessione, come prevedeva la Banca centrale. Si tratta invece del terzo trimestre di stagnazione dopo che l'Insee ha rivisto al ribasso i propri dati.