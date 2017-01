foto Ap/Lapresse

22:38

- Chiusura debole per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,28% a 13.170,44 punti, il Nasdaq sale dello 0,05% a 3.022,52 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,11% a 1.404,34 punti. Dopo sei sedute consecutive in rialzo, i listini americani chiudono in rosso spinti dai deludenti dati sulla crescita giapponese.