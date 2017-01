foto Ansa 21:49 - La decisione della corte costituzionale tedesca sulla legittimità del fondo salva-Stati Esm e del fiscal compact potrebbe slittare "molto oltre" il 12 settembre prossimo, data per cui era originariamente attesa. Lo scrive il sito del quotidiano Handelsblatt. La sentenza potrebbe essere rimandata per via di una nuova causa pendente. - La decisione della corte costituzionale tedesca sulla legittimità del fondo salva-Stati Esm e del fiscal compact potrebbe slittare "molto oltre" il 12 settembre prossimo, data per cui era originariamente attesa. Lo scrive il sito del quotidiano Handelsblatt. La sentenza potrebbe essere rimandata per via di una nuova causa pendente.

La causa - intentata da un gruppo di persone riunite intorno al professore di diritto 'euroscettico' Markus Kerber - si rifarebbe a un procedimento simile intentato da un parlamentare irlandese, da dieci giorni in esame presso la corte di giustizia europea a Lussemburgo.



Poiché la corte europea è sovraordinata a quella tedesca, ai giudici costituzionali di Karlsruhe non rimarrebbe altro da fare che aspettare il giudizio dal Lussemburgo, sostengono i querelanti. Per questa ragione, scrive Handelsblatt, il termine del 12 settembre su cui si erano accordati i togati tedeschi non potrà, con tutta probabilità, essere rispettato.



Una portavoce della corte di Karlsruhe ha confermato l'apertura di un ulteriore procedimento giudiziario in relazione alla legittimità costituzionale dell'Esm e del fiscal compact, senza però fornire ulteriori informazioni sul contenuto.