foto Ap/Lapresse

17:39

- Chiusura in flessione per Piazza Affari, con il Ftse Mib che cede lo 0,10% attestandosi a 14.532 punti. Un risultato in linea con quello delle altre Borse del vecchio continente: a Francoforte il Dax con 6.907 punti segna -0,52%, a Parigi il Cac 40 chiude a 3.423 punti e perde lo 0,35%, mentre a Londra il Ftse 100 con 5.829 punti perde lo 0,31%. L'Ibex di Madrid a 7044 punti perde lo 0,06%.