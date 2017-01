Auto blu, lo Stato risparmia 280 milioni

foto Ansa Correlati Il governo compra 400 auto blu

Auto blu: -19,4% in sei mesi 17:22 - Il ministero della Funzione Pubblica annuncia che sulle auto blu la pubblica amministrazione sta facendo economia. Il risparmio annuo derivante dal taglio delle vetture è di 280 milioni, avendo sostenuto nel 2011 una spesa per il parco auto di 1 miliardo e 220 milioni. Ma, aggiungono dal ministero, il 44% delle amministrazioni è in ritardo nel risanamento. - Il ministero della Funzione Pubblica annuncia che sulle auto blu la pubblica amministrazione sta facendo economia. Il risparmio annuo derivante dal taglio delle vetture è di 280 milioni, avendo sostenuto nel 2011 una spesa per il parco auto di 1 miliardo e 220 milioni. Ma, aggiungono dal ministero, il 44% delle amministrazioni è in ritardo nel risanamento.

Dalla spesa di un miliardo e 220 milioni restano escluse le uscite relative alle targhe speciali, ai corpi di polizia e alle forze armate. E sempre in riferimento a quella voce, il 73% riguarda il costo del personale.



Le riduzioni nelle uscite

Rispetto al 2009 la spesa per le auto blu si è ridotta di quasi il 16% (per l'esattezza il 15,9%): -11,9% nella Pubblica amministrazione centrale, -16,8% in quella locale. Il decreto legge che ha consentito la diminuzione delle uscite alla voce auto blu è il numero 78 del 2010, che ha infatti introdotto l'obbligo, dal 2011, di non effettuare spese superiori all'80% di quelle sostenute nel 2009, anche se tale obbligo è divenuto operativo solo dal 2012, in quanto è prevista una deroga per i contratti in corso.



Considerando invece il risparmio senza considerare il personale, ecco cosa cambia: la spesa si è ridotta del 10,5%, e la contrazione risulta in questo caso superiore per la Pubblica amministrazione centrale (-17%) rispetto a quella locale (-9,5%).



Duecento milioni di spesa in meno

In termini assoluti, rispetto al 2009 la riduzione della spesa risulta superiore a 200 milioni di euro annui; riduzione che sale a 280 milioni di euro annui per il 2012, sulla base della ulteriore diminuzione delle autovetture avvenuta nel primo semestre e puntualmente registrata dal censimento permanente gestito sempre da Formez Pubblica amministrazione, per conto del Dipartimento della Funzione pubblica. In realtà, la riduzione della spesa per il parco auto è superiore ai 280 milioni, in quanto la rilevazione avviata dal dipartimento non tiene conto delle auto utilizzate per scopi di sicurezza personale o nazionale e/o servizi di vigilanza; e i costi dichiarati dalle amministrazioni non includono il costo del personale dei corpi militari o speciali addetti alla guida di autovetture assegnate ad personam né includono la quota ammortamento e i costi non rilevati del parco auto di proprietà.



Virtuosi e spendaccioni

Entrando più nel dettaglio, le amministrazioni che hanno realizzato risparmi, considerando anche le spese per il personale, sono l'81,6%; soltanto il 31,4% ha però raggiunto o superato la quota di risparmio prevista dalla legge (cioè, appunto, il 20% in meno rispetto al 2009). Il 18,4% degli enti ha invece addirittura aumentato la spesa, e il 6,1 di oltre il 20%. Se non si considera il personale, anche a causa dei consistenti aumenti del costo del carburante solo il 55,4% del totale ha realizzato risparmi, mentre il 44,6% mostra incertezze o ha addirittura aumentato le uscite rispetto al 2009.



Hanno partecipato alla rilevazione, secondo il ministero, compilando regolarmente l'apposito questionario on line, 4.694 amministrazioni pubbliche, che detengono l'86,3% del parco auto totale della PA (il tasso di copertura della rilevazione supera il 95% della PA Centrale, Università, Province e Comuni capoluogo). Gli enti territoriali del Nord e del Centro hanno partecipato all'indagine con percentuali superiori rispetto agli enti del Sud.



Il risparmio risulta particolarmente elevato in termini assoluti per le cosiddette "auto blu"(assegnate ad personam o comunque con autista). Le auto blu, pur essendo pari al 13% del parco auto complessivo, registrano una diminuzione di spesa pari al 40% del risparmio complessivo. Il risparmio di spesa di 208 milioni è stato ottenuto dalle amministrazioni riducendo di quasi 83 milioni di euro la spesa sulle auto blu e di oltre 125 milioni di euro la spesa sulle auto di servizio.



Nel complesso, considerando tutte le tipologie di auto, la riduzione ha riguardato soprattutto la spesa per l'acquisto in proprietà (-32,4%, con un risparmio complessivo per il biennio di oltre 10 milioni di euro). Diminuite anche del 19,7% le spese di gestione non ripartibili (costi di stazionamento, rimborsi spese, buoni taxi, affitti di immobili); in termini assoluti il risparmio maggiore è nella spesa per il personale, principalmente autisti (-17,9%). Aumenta, invece, quella per il noleggio: +7,3%, pari a 3,5 milioni per il biennio, a seguito della decisione delle PA di detenere sempre meno auto in proprietà. La spesa per i consumi si è ridotta del 5,7% sul totale, con un risparmio di quasi 10 milioni di euro. Da considerare che la riduzione percentuale e il risparmio sarebbe stato superiore del doppio se non ci fosse stato il rialzo dei costi di carburante. E, se la maggiore voce di spesa continua a essere rappresentata dal personale, dal 2009 però la spesa per il personale si è contratta del 17,9%: rispetto a una spesa di circa 800 milioni di euro annui, parliamo di un risparmio annuo di circa 176 milioni di euro.