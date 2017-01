foto LaPresse

15:50

- Wall Street apre in modesto ribasso, dopo gli aumenti della settimana scorsa. Se dagli Stati Uniti non sono attese notizie macroeconomiche di rilievo, si guarda al rallentamento della crescita in Giappone. Il Dow Jones arretra dello 0,25% a 13.181,66 punti, il Nasdaq cala dello 0,07% a 3.019,12 punti e lo S&P 500 cede lo 0,20% a 1.402,99 punti.