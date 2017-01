foto Ap/Lapresse

11:59

- Piazza Affari reagisce positivamente al buon andamento dell'asta dei Bot a un anno: la domanda ha superato di 1,69 volte l'importo offerto. Il Ftse Mib allunga e guadagna lo 0,95% a 14.684 punti. Il Ftse All Share segna +0,77% a 15.605 punti. Continua la buona seduta dei bancari con Unicredit (+2,48%) che resta in testa seguita da Bpm (+2,56%) e Intesa SanPaolo (+2,29%). In discesa lo spread tra Btp e Bund che scende sotto i 445 punti.