foto Ansa 18:26 - Il debito pubblico italiano ha toccato, a giugno, quota 1972,9 miliardi di euro dai 1966,3 di maggio. E' quanto si legge nel Supplemento al Bollettino statistico della Banca d'Italia dedicato alla Finanza pubblica. Si tratta di un dato record.

Rispetto al mese precedente il debito è quindi salito di 6,6 miliardi. L'aumento è dovuto principalmente all'incremento delle disponibilità liquide detenute dal Tesoro (10,3 miliardi in più, a quota 46,1), e a scarti di emissione (1,7 miliardi), che hanno più che compensato l'avanzo di 5,4 miliardi segnato nel mese. Quest'ultimo, secondo Bankitalia, è stato ridotto per 0,2 miliardi, accrescendo di conseguenza il debito (erano 1,4 miliardi nello stesso mese del 2011) rispetto alla quota di pertinenza dell'Italia delle erogazioni effettuate dallo European financial stability facility (Efsf).



Al netto delle erogazione dell'Efsf, precisano a via Nazionale, l'avanzo del mese sarebbe stato pari a 5,6 miliardi (superiore di 2,6 rispetto allo stesso periodo del 2011). Nel complesso, nei primi sei mesi dell'anno il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (47,7 miliardi) è stato superiore di 1,1 miliardi rispetto a quello registrato nel corrispondente periodo del 2011 (46,6 miliardi), aumento dovuto principalmente ai maggiori esborsi in favore degli altri Paesi dell'area dell'euro (pari, nel periodo di riferimento, a circa 16,6 miliardi, contro i 6,1 del 2011); le misure relative alla tesoreria unica hanno comportato il riversamento da parte degli enti decentrati presso la tesoreria centrale di 9 miliardi, precedentemente detenuti presso il sistema bancario.



Asta dei Bot, tassi fermi

Il Tesoro ha collocato sul mercato tutti gli 8 miliardi di euro di Bot con scadenza a un anno, registrando un rendimento medio del 2,767%, di pochissimo superiore al 2,697% dell'asta di luglio. Buona la domanda, che ha superato di 1,69 volte l'importo offerto, in rialzo rispetto all'1,55 del mese scorso. La richiesta è infatti stata pari a a 13,54 miliardi. Il totale dei BoT in circolazione al 15 agosto 2012 è pari a 156,39 miliardi di euro.



E il buon risultato dell'asta ha fatto scendere il differenziale tra Btp e Bund sotto i 450 punti. Lo spread ha poi chiuso a 447 punti.



Entrate, a giugno su del 5,8% con l'Imu e le accise

Boom delle entrate tributarie nel mese di giugno, aumentate nel bilancio dello Stato di 2,1 miliardi (5,8%) rispetto allo stesso mese del 2011 grazia all'Imu e all'accise sull'energia. Secondo Bankitalia nei primi sei mesi del 2012 le entrate sono aumentate di 3,7 miliardi (+2,1%). Considerando i primi sei mesi invece, le entrate hanno raggiunto quota 180,159 miliardi di euro contro i 176,479 dello stesso periodo del 2011.