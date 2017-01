foto Ap/Lapresse

07:22

- Il Giappone ha registrato ad aprile-giugno una crescita reale del Pil dello 0,3% sui tre mesi precedenti e dell'1,4% su base annualizzata. Lo rende noto l'Ufficio di Gabinetto. L'economia giapponese ha avuto un rallentamento in scia all'export più debole, pagando lo scotto delle difficoltà della crescita globale per la crisi del debito in Eurolandia. I dati preliminari del Pil, pur se in rialzo , hanno segnato una brusca correzione.