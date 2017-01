foto Ap/Lapresse

22:47

- L'ultima seduta della settimana a Piazza Affari viene archiviata in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,72% a 14.548 punti e il Ftse All Share lo 0,60% a 15.485 punti. Deboli le banche con Intesa Sanpaolo e Unicredit in calo di oltre il 2 per cento. Bene Finmeccanica che guadagna l'1,19 per cento.