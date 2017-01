foto Ap/Lapresse

15:52

- Apertura in ribasso per la Borsa di Wall Street. L'indice Down Jones lascia sul terreno lo 0,23% a 13.130 punti. Il Nasdaq arretra dello 0,31% a 3.009 punti mentre lo S&P 500 perde lo 0,02% a 1.402 punti. Pesano le ulteriori cattive notizie dal fronte macroeconomico cinese: il surplus commerciale si è attestato in calo.