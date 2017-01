foto Dal Web

- Nuovo e "imprevisto" caro-accise carburanti da domani. Quotidiano energia, che cita una decisione dell'Agenzia delle Dogane, informa che per coprire il bonus gestori e i fondi per l'Abruzzo le aliquote dell'accisa saliranno di 4,2 euro per mille litri. Incrementi che si traducono in +0,51 centesimi al litro, Iva compresa