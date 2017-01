foto Ap/Lapresse

09:30

- Brutto inizio per Piazza Affari, che apre in calo. Il Ftse perde lo 0,70% a 14.588 punti. In ribasso anche le piazze finanziarie europee in avvio di giornata. A Parigi il Cac 40 cede lo 0,54%; Amsterdam -0,5%; Bruxelles -0,45%; Londra -0,21%; Francoforte -0,51%.