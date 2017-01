foto Ansa

17:25

- Le banche italiane sono solide, nonostante il deterioramento della qualità del credito. E' quanto evidenzia l'Abi in una nota: "La recessione che sta colpendo l'intera Europa - e, come confermato dai recenti dati Istat, l'Italia in maniera acuta - rappresenta uno shock di inusitata violenza". Tuttavia, si legge, "il sistema produttivo italiano manifesta una buona solidità relativa, commisurata cioè alla violenza dello shock macroeconomico".