foto IberPress

16:46

- Le Borse Ue tentano di invertire rotta. Sopra la parità Londra, Parigi e Stoccolma. In buon rialzo Zurigo e Amsterdam. Milano si avvicina alla parità e poi gira in positivo (Mib +0,20%) con Mediobanca (+5,6%), seguita da Banco Popolare (+3,1%). Restano in calo Francoforte e Madrid. L'indice Stoxx 600 guadagna un quarto di punto mentre a livello settoriale gli acquisti privilegiano tecnologici (+0,56%) e l'alimentare (+1,08%). Flessioni per l'auto.