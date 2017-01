foto Ansa 18:32 - Fs, attraverso le società controllate Rfi e Trenitalia, ha messo in atto una complessa e unitaria strategia finalizzata a impedire l'ingresso della società Arenaways sul mercato del trasporto ferroviario passeggeri. Lo ha affermato l'Antitrust, che ha così deciso di comminare una sanzione di 300mila euro al gruppo, diffidandolo dal mettere "in atto in futuro comportamenti analoghi, che mettono a rischio ogni tentativo di apertura del mercato". - Fs, attraverso le società controllate Rfi e Trenitalia, ha messo in atto una complessa e unitaria strategia finalizzata a impedire l'ingresso della società Arenaways sul mercato del trasporto ferroviario passeggeri. Lo ha affermato l'Antitrust, che ha così deciso di comminare una sanzione di 300mila euro al gruppo, diffidandolo dal mettere "in atto in futuro comportamenti analoghi, che mettono a rischio ogni tentativo di apertura del mercato".

''Le due società prendono atto della decisione dell'Autorità pur ricordando, nel caso specifico, che la necessità di mantenere l'equilibrio economico del contratto di servizio è prevista per legge. Inoltre Fs italiane, Trenitalia e Rfi confermano la piena correttezza del proprio operato e formulano la più ampia riserva di valutazione del provvedimento, inclusa l'iniziativa di ricorso'': così il Gruppo Fs in una nota, dopo il provvedimento dell'Antitrust per abuso di posizione dominante di Trenitalia e RFI ai danni di Arenaways.