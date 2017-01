foto Ansa

- Altra pesante stangata per i cittadini greci, lavoratori ei pensionati. Entro la fine di agosto, saranno annunciate due delle misure che il governo di sta esaminando per raggiungere l'obiettivo di tagli alla spesa per 11,5 mld di euro per i prossimi due anni. Aumento sostanziale del numero minimo di anni che i greci dovranno lavorare per beneficiare di una pensione statale ma anche riduzioni fino al 15% delle pensioni superiori a 700 euro.