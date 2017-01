foto Ansa

13:02

- Continuano a indebolirsi le prospettive della crescita economica dei Paesi Ocse. Previsioni deludenti arrivano soprattutto per i Paesi dell'area euro: le stime indicano "crescita debole per Francia e Germania (-1,64% a gennaio) e un netto "rallentamento" per l'Italia (-2,55%). Il rapporto segnala che l'economia si sta indebolendo anche in Giappone e negli Stati Uniti, oltre che in gran parte dei 30 Paesi dell'organizzazione.