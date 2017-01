foto LaPresse Correlati Bankitalia, debito pubblico record

Il piano Grilli non basta. Ma di sicuro sarà il primo passo per raggiungere l'obiettivo. Che è sempre il solito: abbattere il debito dello Stato. E il disegno messo a punto dal ministro dell'Economia prevede la dismissione di una bella fetta di patrimonio pubblico per cominciare a erodere quella montagna, il debito che grava su tutti noi, arrivato a maggio a un valore di 1.966 miliardi di euro.

Certo, anche se il progetto di Grilli andrà in porto, molto di più resterà da fare. Le proposte, sul tavolo di Monti, sono arrivate. Ma il piano presentato dal Pdl (meno 400 miliardi in cinque anni) viene giudicato irrealistico per tempi calcolati e cifre sovrastimate. E allora, sembra plausibile che alle proposte messe a punto dal Tesoro si affiancheranno quelle elaboarate da Giuliano Amato e Franco Bassanini.



Ma andiamo con ordine. Il piano Grilli punta a dismissioni di beni pubblici da 15-20 miliardi l'anno, mentre la formula Amato-Bassanini darebbe una sforbiciata da 178 miliardi entro il 2017: valorizzando le concessioni, imponendo agli enti previdenziali dei professionisti di investire di più in titoli di Stato, lavorando su incentivi e disincentivi fiscali per allungare le scadenze del debito. Sembra che siano invece fuori dai giochi le cessioni di Enel, Eni, Finmeccanica, visto che in questo momento si tratterebbe di una svendita, dicono all'unisono Monti e Grilli. Ecco tutti i progetti sul tavolo fino a questo momento.



PIANO GRILLI

Si comincia con il piano del ministro dell'Economia, unico dato che appare certo e che si articola a sua volta in due fasi.



Vendita di palazzi pubblici

La prima prevede vendite di beni pubblici per 15-20 miliardi l'anno, pari all'1% del Pil. A tale scopo il governo ha messo in campo tre fondi: il primo per la privatizzazione delle società municipalizzate, il secondo per la dismissione dei beni assegnati agli enti locali con il federalismo demaniale, il terzo per la cessione di 350 immobili di pregio già valorizzati. In tutto questi tre fondi potrebbero realizzare, nel 2013, dismissioni per un valore di 4-5 miliardi.



In vendita dovrebbero andare immobili prestigiosi come il Castello Orsini di Soriano al Cimino, Palazzo Diedo a Venezia, Palazzo Bolis Gualdo di via Bagutta a Milano. Immobili di pregio, certo. Ma ci sarà chi ha soldi per comprarli? A Bologna, per l'ex Convento delle Carmelitane Scalze, l'asta era andata deserta, come ricorda il "Corriere della Sera".



Partecipazioni del Tesoro alla Cassa depositi e prestiti

Il piano Grilli prevede anche il conferimento alla Cdp delle partecipazioni del Tesoro in Fintecna, Sace e Simest. Goldman Sachs ha ricevuto dal ministero il ruolo di advisor per l'acquisto di Fintecna, la Société Générale quello per valutare Sace e Simest. E se, come previsto, la Cdp eserciterà l'opzione per acquistare queste partecipazioni, l'istituto sborserà 10 miliardi. La Cdp è controllata dal Tesoro ma partecipata da fondazioni di origine bancaria. Ecco perché i fondi verranno in gran parte da fonti esterne al bilancio pubblico. L'operazione dovrebbe fruttare 6 miliardi. E, tra le risorse che arriveranno da qui e quelle che verranno dalle dismissioni degli immobili, l'incasso stimato è di 15 miliardi di euro.



PROPOSTA AMATO-BASSANINI

A seguire, c'è la proposta elaborata da Giuliano Amato e da Franco Bassanini: l'ipotesi dell'ex premier e del presidente della Cassa depositi e prestiti è di far fruttare di più le concessioni e di incentivare l'allungamento della durata dei titoli di Stato. Per un'ipotetica sforbiciata da 178 miliardi entro il 2017. Cioè, il 2,5% in meno sul debito ogni anno. In più, si prevede la tassazione di patrimoni esportati illegalmente in Svizzera. Su questo ultimo punto però c'è qualche dubbio, perché il governo sta lavorando a un accordo bilaterale con Berna: e i tempi per chiudere non saranno brevissimi. Il risultato previsto da Bassanini-Amato è di ridurre il debito sotto il 100% entro il 2020.



PROPOSTA ALFANO

E veniamo al progetto presentato a Palazzo Chigi dal segretario del Pdl Angelino Alfano, che porterebbe il rapporto debito/Pil sotto il 100%. L'ipotesi prevede la creazione di un megafondo a cui conferire beni immobili e alcuni beni mobili.



PATRIMONIALE CLASSICA

Infine, c'è la proposta elaborata da alcuni economisti, tra cui Pellegrino Capaldo: l'ipotesi è di dare il via a una patrimoniale classica su immobiliari e mobiliari, per abbattere il debito pubblico. Ma si tratta di una proposta che parte male: è stata infatti bocciata sia dal governo sia dalla coppia Amato-Bassanini.