Prestiti, oltre 24 milioni di euro per le vacanze

foto Ufficio stampa 10:10 - Tasse in aumento, incertezza economica, costi sempre più alti: in tempi di crisi è sempre più difficile andare in ferie, ma anche se diminuiscono i giorni di vacanza, gli italiani non rinunciano a staccare la spina, anche solo per una settimana, e per farlo in molti chiedono un prestito. Secondo le analisi di Prestiti.it, nel 1° semestre del 2012 banche e finanziarie hanno concesso oltre 24 milioni di euro di finanziamenti per le vacanze.

In sintesi, diminuiscono gli italiani che chiedono prestiti per i viaggi mentre quelli che lo fanno chiedono meno: piuttosto che rinunciare del tutto alle ferie, hanno scelto di diluirne i costi su più mesi, magari scegliendo soluzioni più economiche rispetto a quelle che si sarebbero concessi anche solo un anno fa e prediligendo, ad esempio, le ferie in una casa vacanza piuttosto che in un hotel.



Una conferma a questa ipotesi la si trova anche andando nel dettaglio dell'analisi fatta da Prestiti.it. Nel primo semestre del 2012, le richieste presentate da chi voleva ottenere un prestito personale per pagare le proprie ferie si sono orientate su un importo medio di 4.100 euro, decisamente inferiore a quello registrato dodici mesi prima, quando la cifra era stata di circa 7mila: un calo pari al 41% che descrive chiaramente la voglia (o la necessità) di contenere i costi degli italiani, oggi meno disposti ad ipotecare grosse cifre per un viaggio da sogno.



L'età media al momento della domanda di finanziamento è di 38 anni, mentre lo stipendio medio netto di chi ha presentato questo tipo di richiesta è di 1.300 euro mensili, con un piano per la restituzione della somma pari a 39 mesi, valore identico a quello del 2011.

Rispetto ad un anno fa, quindi, gli italiani sono disposti a impiegare per le vacanze una cifra alquanto contenuta, e – se ricorrono al credito al consumo - scelgono di togliere al proprio budget quotidiano una fetta più piccola; analizzando le offerte presenti oggi sul mercato, un finanziamento dell'importo e della durata indicata sono ottenibili con una rata mensile abbastanza "leggera", pari a circa 120 euro.



Un'ultima nota riguardo al profilo di chi chiede un prestito per pagare viaggi e vacanze: sono soprattutto uomini. La percentuale maschile rappresenta il 66% del campione totale, a riprova di una maggiore familiarità con il credito al consumo rispetto alle donne.