foto LaPresse

08:43

- La Borsa di Tokyo chiude gli scambi in progresso dell'1,10%, sostenuta dal dato sull'inflazione in Cina, salita su base annua dell'1,8% a luglio e al ritmo più basso degli ultimi 30 mesi, rilanciando le attese sul varo di politiche di allentamento per sostenere la crescita. L'indice Nikkei si attesta a 8.978,60 punti (+97,44), trovando altro sostegno nel rallentamento dello yen, a 78,50 contro il dollaro e a 97,10 contro l'euro.