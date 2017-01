foto LaPresse 15:00 - Gli aumenti dei carburanti dell'ultima settimana "rappresenteranno un'ecatombe sulle vacanze degli italiani". Lo afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, che sottolinea come "oggi per un pieno occorre sborsare oltre 12 euro in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno". Il Codacons chiede quindi alle compagnie petrolifere "di estendere gli sconti praticati nei weekend anche agli altri giorni della settimana". - Gli aumenti dei carburanti dell'ultima settimana "rappresenteranno un'ecatombe sulle vacanze degli italiani". Lo afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, che sottolinea come "oggi per un pieno occorre sborsare oltre 12 euro in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno". Il Codacons chiede quindi alle compagnie petrolifere "di estendere gli sconti praticati nei weekend anche agli altri giorni della settimana".

"Puntualmente, in occasione dell'esodo degli italiani, i prezzi dei carburanti si infiammano, svuotando le tasche dei cittadini in movimento per le vacanze, e riempiendo le già ricchissime casse delle compagnie petrolifere", spiega Rienzi.



"Oggi per un pieno occorre sborsare oltre 12 euro in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per una stangata complessiva che sfiora i 400 milioni di euro, a carico degli italiani che hanno scelto l'automobile per raggiungere le località di villeggiatura", afferma. "Chiediamo alle società petrolifere di estendere gli sconti praticati nei weekend anche agli altri giorni della settimana - conclude Carlo Rienzi - e soprattutto di portarli anche sulle autostrade, finora escluse dalle promozioni, così da mostrare senso di responsabilità e alleggerire la spesa degli automobilisti durante le vacanze".