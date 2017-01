Confcommercio: "Italia maglia nera per inefficienze burocratiche e giudiziarie"

- L'economia italiana è frenata da burocrazia, malfunzionamento della giustizia, ritardi nei pagamenti e tangenti. E' quanto emerge dalla relazione sulle determinanti dell'economia sommersa realizzata da Confcommercio. "Il nostro Paese soffre in maniera accentuata di eccessiva burocrazia - si legge nel rapporto -. In Italia la percezione di come lo Stato risponde ai cittadini-imprese è rimasta sostanzialmente invariata nell'ultimo decennio".

Italia ultima per efficienza della giustizia

Secondo l'analisi della Confcommercio, l'Italia mostra il più basso livello di efficienza del sistema giudiziario tra i Paesi considerati, situazione che non ha registrato negli anni grandi cambiamenti. Nella graduatoria 2010, l'Italia occupa l'ultimo posto su 26 paesi, preceduta da Grecia, Slovacchia, Slovenia e Messico, segnalando un peggioramento di una posizione rispetto al 2000.

Nel nostro Paese troppi pagamenti irregolari e tangenti

L'Italia, inoltre, si distingue per la diffusione di pagamenti irregolari e di tangenti e occupa nella graduatoria del 2010 il venticinquesimo posto, prima della Slovacchia. Al contrario, i Paesi del Nord Europa, dove la corruzione è ritenuta quasi inesistente, occupano i primi posti della classifica.

Raddoppiati i tempi per le sentenze di fallimento

Anche per il tempo di attesa per una sentenza di fallimento o di insolvenza, l'Italia, pur non posizionandosi agli ultimi posti, registra nel 2010 un valore molto elevato, pari a circa due anni e in sensibile peggioramento rispetto al 2000 quando il tempo di attesa era pari ad un anno.

Male anche i servizi pubblici, si salva solo la sanità

Sul fronte dei servizi pubblici resi ai cittadini l'Italia registra risultati tutt'altro che brillanti, in particolare per la scarsa qualità ed efficienza delle istituzioni e delle infrastrutture. Nel campo dell'istruzione, ad una percezione abbastanza positiva della qualità della scuola primaria, fa riscontro una minore performance del sistema educativo superiore, anche a causa della scarsa diffusione del web all'interno delle scuole. Solo sul versante della sanità si registra un risultato positivo.