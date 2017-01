Crisi, la Fornero: "Non sarà un autunno facile"

foto Ansa Correlati Mediobanca lancia l'allarme industria 17:17 - Per il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, "sicuramente l'autunno non sarà facile, come dimostrano i dati" sulla produzione industriale: "questa crisi è molto pesante e mette a rischio il futuro del nostro Paese in questo ambito". "L'assenza di industria mette a rischio il lavoro" ha quindi spiegato il ministro e, facendo riferimento al caso Ilva, ha aggiunto che "su questo settore dobbiamo e possiamo ancora contare". - Per il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, "sicuramente l'autunno non sarà facile, come dimostrano i dati" sulla produzione industriale: "questa crisi è molto pesante e mette a rischio il futuro del nostro Paese in questo ambito". "L'assenza di industria mette a rischio il lavoro" ha quindi spiegato il ministro e, facendo riferimento al caso Ilva, ha aggiunto che "su questo settore dobbiamo e possiamo ancora contare".

Molte sono, secondo la Fornero, le responsabilità in campo: "ci sono quelle del credito, ci sono responsabilità degli imprenditori stessi che devono avere un atteggiamento più volto a investimenti e ad aggregazioni".



Poco prima, parlando del caso Ilva e dell'industria siderurgica, il ministro ha insistito proprio sulla necessità di investimenti e aggregazioni. "Bisognerà vedere se ci sono in Italia le risorse per un'industria competitiva nel medio e lungo periodo. Questo - ha evidenziato - richiede aggregazioni. Mentre si lavora nell'immediato, occorre lavorare in una prospettiva di medio periodo perché l'Italia non perda questa industria".