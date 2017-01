foto Ap/Lapresse

09:26

- Avvio debole per Piazza Affari con il Ftse Mib che segna un -0,21% a 14.623 punti e il Ftse All Share che cede lo 0,30% a 15.541 punti. In leggero calo anche le altre Piazze europee: a Francoforte il Dax parte a 6.948 punti (-0,29%), a Londra il Ftse 100 segna 5.819 punti (-0,38%), il Cac 40 di Parigi segna 3.452 punti (-0,04%). Fa eccezione l'Ibex di Madrid che in partenza segna un +0,09% a 7.217 punti.