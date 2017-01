foto Afp

17:46

- Piazza Affari chiude in gran rialzo, confermandosi in testa tra i mercati europei: Ftse Mib a +2,19% a 14.655 punti, Ftse All Share a +1,94% a 15.588. La discesa dello spread Btp-Bund, intorno ai 440 punti, favorisce gli acquisti sulle banche. Bene l'energia. Tra gli investitori è tornata la fiducia in seguito alle previsioni di un imminente intervento della Bce, che a breve dovrebbe dare il via a massicci acquisti di titoli di Stato.