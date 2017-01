foto Ansa

11:48

- Nuovi pesanti incrementi nel ricorso alla cassa integrazione a luglio. Nei primi sette mesi del 2012 il totale di ore di cassa richiesta è di 640 milioni (+8,76%). In cassa a zero ore ci sono oltre 525mila lavoratori per un taglio del reddito di oltre 2,4 miliardi di euro. La Lombardia è la regione con il più alto ricorso alla cig, mentre fra i settori spicca la meccanica. E' quanto emerge dalle elaborazioni delle rilevazioni Inps da parte della Cgil.