foto Ap/Lapresse

17:43

- Chiusura in netto rialzo per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che segna un +1,54% a 14.342,03 punti, mentre l'All Share guadagna l'1,41% a 15.290 punti. Tra i titoli in evidenza Mediaset (+10,61%) e Fiat (+3,93%). Bene le altre Piazze continentali, che hanno mostrato progressi fra lo 0,5 e l'1%. A spingere gli acquisti, le indiscrezioni di possibili aiuti finanziari alla Spagna dall'Europa e proprio Madrid, infatti, ha chiuso a +4,4%.