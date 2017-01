foto Ap/Lapresse

16:00

- La Borsa di New York apre la settimana in positivo dopo il rally della settimana scorsa: il Dow Jones guadagna lo 0,33% a 13.139 punti e il Nasdaq lo 0,41% a 2.980. Sembra che le notizie in arrivo dall'Europa, e in particolare le aspettative di intervento della Bce contro la crisi del debito, abbiano finalmente tranquillizzato gli investitori. Occhi puntati su General Motors che, dopo la joint venture cinese, segna un rialzo delle vendite del 15%.