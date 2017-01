Atene, Troika: "Bene le nuove misure anti-crisi, ora è il momento di intensificare gli sforzi"

foto Ap/Lapresse 16:20 - La troika di esperti Ue-Fmi-Bce in missione ad Atene promuove il pacchetto di nuove misure di austerità che il governo greco sta mettendo a punto per contrastare la crisi, e che sarà completato all'inizio di settembre. A riferirlo è un funzionario del ministero delle Finanze di Atene, che parla di un giudizio positivo al riguardo. La troika tornerà in Grecia a settembre. - La troika di esperti Ue-Fmi-Bce in missione ad Atene promuove il pacchetto di nuove misure di austerità che il governo greco sta mettendo a punto per contrastare la crisi, e che sarà completato all'inizio di settembre. A riferirlo è un funzionario del ministero delle Finanze di Atene, che parla di un giudizio positivo al riguardo. La troika tornerà in Grecia a settembre.

Troika: "Colloqui produttivi, ora intensificare sforzi"

I colloqui con il governo greco sono stati "produttivi" e si è giunti all'intesa che le autorità di Atene si impegnino a "intensificare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi", procedendo "con determinazione" nel lavoro entro il mese di settembre, ha spiegato la Troika in una nota.



"I team della Commissione europea, della Banca centrale europea e del Fondo Monetario Internazionale - recita il comunicato - hanno concluso oggi una visita in Grecia per discutere con le nuove autorità le politiche economiche necessarie per ripristinare la crescita e la competitività, garantire una posizione fiscale sostenibile, e sostenere la fiducia nel sistema finanziario in linea con gli obiettivi del programma di aggiustamento economico che viene sostenuto dalle tre istituzioni".



"Le discussioni sulla realizzazione del programma - rileva la Troika - sono state produttive e c'è stato un accordo globale sulla necessità di intensificare gli sforzi politici per raggiungere gli obiettivi. Le autorità greche si sono impegnate a procedere con determinazione nel loro lavoro entro il prossimo mese, e la Troika prevede di tornare ad Atene all'inizio di settembre per continuare le discussioni".