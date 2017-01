foto Ansa

09:08

- "Per quanto importante, imporre il rigore per garantire la sopravvivenza di una moneta non è sufficiente". Ne è convinta Elsa Fornero, ministro del Lavoro, che in un'intervista a La Stampa spiega come "la crisi si è imposta come tema dominante e vincolo stringente". Ma "non è facile spiegare che si aiuta il sistema bancario spagnolo per salvare l'euro. Bisogna spostare maggiormente l'attenzione sulle politiche sociali, il lavoro, le famiglie".