14:15

- "L'Europa può fallire anche per troppa solidarieà". A sostenerlo è il ministro degli Esteri tedesco, Guido Westerwelle, che in un'intervista al settimanale Focus spiega: "Si può fallire anche se, per esempio, chiediamo troppo a noi stessi (alla Germania) ed esigiamo troppo poco dalla disponibilità degli altri a procedere nel processo di riforme".