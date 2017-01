foto Afp 11:24 - Sale l'indebitamento medio delle famiglie italiane: al 31 dicembre 2011 ha infatti raggiunto i 20.107 euro. Lo dice uno studio Cgia di Mestre. Le famiglie più esposte con le banche sono quelle della provincia di Roma, con una media di 29.435 euro, seguono quelle di Milano (28.680 euro), di Lodi (28.560 euro), Monza-Brianza (27.891 euro), di Prato (26.930 euro). Nell'ultimo anno l'aumento medio dei debiti delle famiglie è cresciuto di 911 euro. - Sale l'indebitamento medio delle famiglie italiane: al 31 dicembre 2011 ha infatti raggiunto i 20.107 euro. Lo dice uno studio Cgia di Mestre. Le famiglie più esposte con le banche sono quelle della provincia di Roma, con una media di 29.435 euro, seguono quelle di Milano (28.680 euro), di Lodi (28.560 euro), Monza-Brianza (27.891 euro), di Prato (26.930 euro). Nell'ultimo anno l'aumento medio dei debiti delle famiglie è cresciuto di 911 euro.

Dall'inizio della crisi (gennaio 2009), l'incremento e' stato del +33,4%, pari, in termini assoluti, a 5.039 euro. "Se rapportiamo il peso dell'indebitamento delle famiglie italiane sul reddito disponibile sono sempre le piu' ricche province del Nord a guidare la graduatoria: Lodi (79,3%); Como (67,7%) e Varese (64,6%)" osserva ancora l'associazione degli artigiani e delle piccole imprese di Mestre.



L'indebitamento medio delle famiglie consumatrici italiane, spiega la Cgia, va inteso come quello originato dall'accensione di mutui per l'acquisto di una abitazione, dai prestiti per l'acquisto di auto/ moto e in generale di beni mobili, dal credito al consumo, dai finanziamenti per la ristrutturazione di beni immobili.



Dai risultati emerge che le famiglie residenti nelle realtà provinciali meno sofferenti con le banche e gli istituti finanziari italiani sono quelle di Vibo Valentia (9.429 euro), Enna (8.823 euro) e di Ogliastra (8.174 euro). Con l'avvento della crisi sono state le province sarde a subire le variazioni di indebitamento piu' importanti: Olbia-Tempio (+159,6%), Carbonia-Iglesias (+147.9%) e Medio Campidano (+120.1%).



"Premesso che le province più indebitate sono anche quelle che presentano i livelli di reddito più elevati - osserva Giuseppe Bortolussi segretario della Cgia di Mestre - e' evidente che tra queste realta' in difficoltà vi sono anche molti nuclei appartenenti alle fasce sociali piu' deboli. Tuttavia, le forti esposizioni bancarie di questi territori, soprattutto a fronte di significativi investimenti avvenuti negli anni scorsi nel settore immobiliare, ci devono preoccupare relativamente".