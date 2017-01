foto Afp

- I ministri delle Finanze della zona dell'euro si riuniranno in via straordinaria lunedì 3 settembre. Lo annunciano fonti europee, riferendo che i temi principali in discussione saranno la Spagna, il possibile intervento anti-spread del fondo salva-Stati e la situazione della Grecia sulla base della missione della troika.