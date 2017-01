22:30 Wall Street chiude in positivo

Wall Street ha chiuso in rialzo e al livello piu' alto dall'inizio di maggio. Il Dow Jones ha terminato le contrattazioni con un + 1,69% a 13.096,24 punti. Il Nasdaq ha registrato una crescita del 2% a quota 2.967,90.

22:07 Nuovi tagli per l'Italia da Standard & Poor's

L'agenzia Standard & Poor's taglia il rating di 15 istituzioni finanziarie italiane. "L'Italia si trova ad affrontare una recessione più profonda e prolungata di quanto stimato in precedenza, e riteniamo che la vulnerabilità delle banche italiane al rischio di credito dell'economia stia aumentando", si legge in una nota dell'agenzia internazionale.

18:50 Crisi, Madrid verso tagli pari al 10% del Pil

Fra aumento delle entrate e taglio delle spese, il governo spagnolo prevede di tagliare 13,1 miliardi di euro nel 2012, 39 miliardi nel 2013 e 50,1 miliardi nel 2014: un totale di 102,2 miliardi in tre anni, pari a circa il 10% del Pil. E' quanto si evince dal piano di bilancio 2013-2014 inviato da Madrid a Bruxelles come contropartita alla dilazione al 2014 dell'obiettivo di stabilità di bilancio. Un piano con tagli superiori al 50% rispetto a quanto era stato preannunciato dal governo Rayoj.

18:11 Obama: "Ancora troppi disoccupati in America"

Ci sono ancora troppi disoccupati e americani che cercano lavoro: a sostenerlo è il presidente Usa, Barack Obama, commentando i dati del Dipartimento del lavoro che hanno evidenziato la creazione di 163.000 posti a luglio, con un tasso di disoccupazione salito all'8,3%. E per il consigliere economico della Casa Bianca, Alan Krueger, "mentre c'è ancora molto lavoro da fare, i dati sull'occupazione pubblicati oggi offrono maggiori segnali sul fatto che l'economia americani sta continuando la ripresa dalla peggiore crisi dai tempi della Grande Depressione".

18:07 Lo spread Btp-Bund chiude a 460 punti

Chiude a quota 460 punti lo spread fra Btp e Bund, pari a un rendimento del 6,017%, in forte calo rispetto ai 500 punti di inizio giornata. In deciso ribasso anche il differenziale dei Bonos spagnoli, arrivato a 535 punti con il rendimento sceso sotto la soglia psicologica del 7% al 6,7%.

17:47 Borse europee, rally in chiusura

Chiusura in rialzo per le Borse europee, aiutate anche dal solido andamento di Wall Street. L'indice Ibex di Madrid chiude a +5,58% a 6.755,7 punti. Il Dax di Francoforte avanza del 3,93% a 6.865,66 punti, il Cac 40 di Parigi si issa del 4,38% a 3.374,19 punti, l'Ftse 100 di Londra sale del 2,21% a 5.787,28 punti.

17:41 Chiusura col botto per Piazza Affari: +6,34%

Il dati sul mercato del lavoro Usa e una nuova fiducia nella Bce hanno fatto volare le Borse del Vecchio Continente. A Milano il Ftse Mib chiude con un balzo del 6,34%, a 14124,89 punti, Il Ftse All-Share con un guadagno del 6,06% a 15078,37 punti e il Ftse Star con un progresso del 2,83%, a 10247,63 pun punti.

17:29 A settembre riunione straordinaria dell'Eurogruppo

Lunedì 3 settembre è stata convocata una riunione straordinaria dei ministri delle Finanze della zona euro: i temi principali in discussione saranno la Spagna, il possibile intervento anti-spread del fondo salva-Stati e la situazione della Grecia sulla base della missione della troika.

16:42 Btp-Bund, spread intorno ai 460 punti

Lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi è sceso a un minimo di seduta di 458 punti per poi riassestarsi a quota 466. Si tratta di un arretramento di oltre 60 punti rispetto al picco di giornata. Gli investitori sembrano dare una nuova lettura delle dichiarazioni rese ieri dal presidente della Bce, Mario Draghi che, pur non annunciando misure immediate, ha aperto a misure non convenzionali per abbassare lo spread. Il tasso del decennale è al 6,02%. Il rendimento dei Bonos spagnoli scende intanto sceso al 6,92%, sotto la soglia di allarme del 7%, con il differenziale che ripiega a 556 punti.

16:25 Borsa sempre più su: 6%

A circa un'ora dalla chiusura delle contrattazioni, Piazza Affari non ferma la sua corsa: l'indice Ftse Mib segna un rialzo del 6,13% a 14.096 punti, mentre l'All Share guadagna il 5,77%. Brilla Intesa Sanpaolo, che mette a segno un rialzo dell'11%.

16:14 Milano sempre meglio con le banche

Sono sempre le banche a spingere in alto Piazza Affari. A guidare i rialzi è Mediolanum, che guadagna il 16%. Vola anche Intesa, su cui si concentrano gli acquisti dopo la trimestrale, molto bene Unicredit (+6%) che invece in seguito ai conti del trimetre aveva perso terreno. Il Ftse Mib vola a +5,48% a 14.009, il Ftse All Share fa +5,21% a 14.957. Bene Francoforte, a +3,41% a 6.831, e Parigi: +3,45% a 3.343.

15:51 Milano, Borsa euforica: +5%

Il rimbalzo di Piazza Affari si fa sempre più consistente. Il Ftse Mib arriva a mettere a segnno un rialzo del 5% con i titoli finanziari in gran ripresa. Intesa Sanapolo e Unicredit, che hanno pubblicato i risultati, crescono rispettivamente dell'8,3% e del 6,7%. Mediolanum è in rialzo del 16%. Interamente recuperate le perdite di ieri successive al discorso di Mario Draghi.

15:40 Wall Street subito in rialzo

Wall Street apre in gran rialzo dopo che la pubblicazione del rapporto sulla disoccupazione ha mostrato che l'economia americana ha guadagnato a luglio 163mila posti di lavoro, oltre le attese degli analisti. Il Dow Jones guadagna l'1,37%, a 13.055,37, il Nasdaq l'1,36%, a 2.949,13.

15:38 Rajoy apre al salvataggio della Spagna

"Farò, come sempre, ciò che ritengo sia nel miglior interesse del popolo spagnolo". Così il primo ministro spagnolo, Mariano Rajoy, ha risposto, durante una conferenza stampa, a chi gli chiedeva se il suo governo avesse intenzione di chiedere un piano di aiuti economici alla Ue. Si tratta di un cambio di rotta per Madrid, in quanto l'esecutivo nelle settimane scorse aveva più volte assicurato di non aver bisogno di un salvataggio tout-court come quelli concessi a Portogallo, Grecia e Irlanda. Rajoy ha aggiunto che prima di prendere una decisione in merito attenderà che la Bce riveli i dettagli delle misure che intende adottare per contrastare la crisi del debito.

15:12 Milano accelera aspettando Wall Street

La Borsa di Milano continua ad accelerare, con il Ftse Mib che guadagna il 4,63% a 13.897 punti e il Ftse All Share corre a +4,42% a 14.854. Intanto lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi scende a un minimo di seduta di 470 punti per un rendimento del 6,05%. Ai minimi di giornata anche il differenziale Bonos-Bund, a quota 568 punti per un rendimento del 7,03%. Intanto Francoforte fa +2,4% a 6.764 e Parigi +2,69% a 3.319.

