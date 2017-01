foto LaPresse

08:21

- Chiusura con il segno meno per la Borsa di Tokyo che, in linea con Wall Street e listini europei, termina gli scambi in calo dell'1,13% a causa della delusione dei mercati all'indomani del board della Bce: l'indice Nikkei cede 98,07 punti, a quota 8.555,11.