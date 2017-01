foto Ap/Lapresse Correlati E le Borse tirano un sospiro di sollievo

11:15 - Il Fondo Monetario Internazionale sferza l'Europa e sollecita "un cambiamento della politica del gioco" nell'eurozona per fermare l'espansione della crisi dei debiti sovrani, una crisi che sta duramente interessando l'area dei Ventisette e anche i Paesi vicini. Un documento dell'Fmi analizza come le politiche delle cinque economie sistemiche - Stati Uniti, Cina, Eurozona, Giappone e Gran Bretagna - si influenzino infatti l'una con l'altra.

Il documento di Washington sottolinea che la crisi dell'Eurozona fino a questo momento è la preoccupazione più allarmante per i governanti. Ma "nonostante i progressi di fronte alle difficoltà, l'impressione è che non si sia fatto abbastanza per fermare l'ampliamento dello stress e per attenuare le conseguenze del circolo conti-crescita-settore bancario".



Il Fondo monetario continua dicendo che l'area euro non è la sola preoccupazione a livello gloable. Gli Stati Uniti devono evitare che vengano a mancare 4mila miliardi di dollari di sgravi fiscali e scattino tagli automatici alla spesa il prossimo anno.



Gli esperti di Washington ritengono poi che per la Cina la preoccupazione sia quella di investimenti più lenti che, anche se necessari per ribilanciare la domanda, potrebbero avere effetto sui partner commerciali della stessa Cina e sui prezzi.



L'elevato debito pubblico è il timore principale per quanto riguarda il Giappone, in quanto rende il Paese particolarmente vulnerabile, mentre il Regno Unito dovrebbe assumere ulteriori iniziative per rafforzare il sistema finanziario e la fiducia nelle banche.



Il ministro dell'Economia tedesco, Philipp Roesler, esprime di nuovo forti dubbi sulla possibilità che la Grecia resti nell'euro. "Aspettiamo prima il rapporto della troika (di Ue, Bce e Fmi) che arriverà a settembre - ha detto al quotidiano Ruhr Nachrichten -, ma gli sviluppi in Grecia mi rendono scettico".



"Da tempo - spiega Roesler - non è più un segreto che in Grecia continuino a esserci significativi deficit. Per esempio nella realizzazione delle riforme concordate o nell'annunciato processo di privatizzazione dei beni dello Stato sono stati fatti pochi progressi".



Secondo il ministro non ci possono essere aiuti senza contropartite: "Se il processo di riforme concordato non verrà realizzato, non ci sarà più sostegno finanziario internazionale".