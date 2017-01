foto Ansa

06:44

- Euro in difficoltà sulla piazza valutaria nipponica all'indomani della delusione dei mercati sulla mancanza di interventi immediati da parte della Bce per frenare gli spread di Spagna e Italia: la moneta unica è scambiata a 1,2165 dollari e a 95,07 yen. Il biglietto verde, per altro verso, cede terreno contro la moneta giapponese, a 78,10, con le anticipazioni di deludenti dati relativi ai sussidi di disoccupazione Usa.