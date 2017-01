foto Ap/Lapresse

01:34

- General Motors è in trattative con i sindacati per chiudere uno o più stabilimenti in Europa. Lo ha reso noto James Cain, portavoce del colosso automobilistico Usa che, nel Vecchio continente produce vetture con il marchio Opel e Vauxhall in Gran Bretagna. Sul tavolo la riduzione della capacità produttiva degli impianti. Nel 2° trimestre, in Europa Gm ha registrato perdite per 400 milioni di dollari, dopo i 256 milioni persi nel primo trimestre.