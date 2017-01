foto Ansa Correlati Gli spread in tempo reale

Crollo a Piazza Affari dopo le parole del presidente della Bce Mario Draghi, che ha lasciato i tassi invariati e non ha annunciato provvedimenti immediati per calmierare gli spread. Il Ftse Mib ha infatti chiuso in picchiata, cedendo il 4,64% a 13.282 punti. Forte calo anche per il Ftse All Share, che ha chiuso con una perdita del 4,20% a 14.217 punti.

Le dichiarazioni di Draghi, dunque, non hanno convinto i mercati, con una pesante ripercussione sui listini. Oltre che per Piazza Affari, è stata infatti una giornata difficile anche per le altre Borse dell'Eurozona. L'indice Stoxx 600 ha ceduto l'1,25%, che equivale a 88 miliardi di euro persi soltanto nella seduta odierna. iazza Affari, la peggiore Borsa della giornata assieme a Madrid, accusa da sola un "rosso" di 14,2 miliardi di euro di capitalizzazione.



Spread Btp-Bund sopra i 500 punti

Lo spread tra Btp e Bund a dieci anni, che ha aperto a 454,78 punti, si è fortemente allargato durante la giornata e chiude a 509,5 punti. Il massimo di giornata è stato a 512,12 punti.



Giù anche Wall Street

Termina in territorio negativo anche la seduta a Wall Street. Il Dow Jones cede lo 0,70% a 12.880,56 punti, il Nasdaq lo 0,36% a 2.909,77 punti e lo S&P 500 lo 0,74% a 1.365,01 punti. L'euro è scambiato a 1,2144 dollari. Pesano dle deludenti parole del presidente della Bce, Mario Draghi, che, dopo aver annunciato una difesa ad oltranza dell'euro, al termine del direttivo di oggi non ha annunciato nessuna misura concreta.