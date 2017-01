foto Da video Correlati Bce:spread così alti inaccettabili

Sulle decisioni della Bce "vedo passi avanti e nessun passo indietro". Lo ha detto il premier Mario Monti a Madrid. "La stabilizzazione dei mercati e i costi di finanziamento dipendono dalla capacità della zona euro di gestire la crisi in modo efficace", ha aggiunto. "La soluzione può venire se ciascuno di noi fa rapidamente e bene i compiti a casa e tutti insieme facciamo rapidamente e bene i compiti nella casa comune".

"Spread problema comune"

"Si riconosce che l'elevatezza degli spread per i titoli di alcuni paesi forse sono un problema di quei paesi ma forse sono anche un problema per l'Eurozona. Ormai è un problema di valenza comunitaria".



"Per ora niente scudo salva-Stati"

Da parte del governo italiano "in questo momento non c'è alcuna intenzione di chiedere l'attivazione dello scudo salva-Stati, c'è però l'intenzione di vegliare affinché l'Europa si doti di questo strumento. Confermo che, per quanto riguarda l'Italia, di aiuti, perché il bilancio pubblico abbia bisogno di soldi, grazie al cielo non ne abbiamo bisogno: abbiamo una delle finanze pubbliche piu solide in Europa, l'Italia non ha bisogno di salvataggio", ha annunciato Monti.



Monti: "Da Draghi passi avanti"

Nelle parole del presidente della Bce, Mario Draghi, "ci sono passi avanti e nessuno indietro". Lo evidenzia il premier in conferenza stampa dopo l'incontro con il premier spagnolo Mariano Rajoy.



"Apprezzo gli sforzi della Spagna"

"La Spagna, come l'Italia ed altri Paese, sta attraversando difficoltà ma c'è il mio vivo apprezzamento per lo sforzo che la Spagna sta facendoper risanamento dei conti e le riforme strutturali". "Mi riferisco in particolare alla vostra riforma del mercato del lavoro, così incisiva, e all'ultima manovra" varata dal governo spagnolo. Un esecutivo "stabile, votato da larga maggioranza nel Paese" nella consapevolezza della durezza delle misure che si sarebbero dovute adottare.



Monti-Rajoy: "Faremo il necessario per la stabilità dell'euro"

"Insieme ai loro partner europei, Italia e Spagna sono decise a mantenere l'integrità e la stabilità della zona euro e faranno tutto ciò che è necessario per proteggerla", cosi' il premier italiano e il primo ministro Rajoy.