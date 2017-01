foto Afp

- "I dettagli delle misure straordinarie che potremmo adottare per contrastare la crisi del debito verranno discusse nelle prossime settimane e oggi sono state prodotte solo delle linee guida". Lo ha sottolineato il capo dell'Eurotower, Mario Draghi. "Nella sua forma attuale il fondo di salvataggio Esm, che l'Europa sta per lanciare - ha poi ribadito -, non è una controparte in grado di accedere ai finanziamenti della Bce".