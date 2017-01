Se Draghi non usa il "big bazooka"

- Il "big bazooka" non ha sparato. L’attesa operazione d’acquisto da parte della Bce dei titoli di stato dei paesi più in difficoltà (che secondo molti ridurrebbe gli spread) non è avvenuta. Niente proiettile d’argento, almeno per ora. Questo l’esito della conferenza stampa di Mario Draghi a margine del consiglio direttivo a Francoforte.

L’attesa per le parole del presidente italiano era grande. Le sue prime dichiarazioni sono state accolte con gioia dai mercati. Dopo aver detto che “i livelli di spread così alti sono inaccettabili”, lo spread Btp/Bund è sceso immediatamente da 450 a 431 punti. Draghi si è detto pronto a nuove misure non convenzionali di politica monetaria per affrontare la situazione sui mercati. Ma il non aver specificato l’entità di questi interventi e l'aver precisato che il consiglio direttivo della Bce deciderà su queste misure non ora, ma solo nelle prossime settimane, ha contribuito a peggiorare la situazione. Piazza Affari ha registrato un ribasso (-3,18%) con i futures di Wall Street che hanno virato in territorio negativo. In un attimo lo spread è tornato a salire toccando quota 489 punti. Stando a quanto riferito dai trader il mercato è apparso deluso dalla mancanza di forti segnali e di un intervento immediato. In un attimo il contagio: tutte le borse europee hanno virato in negativo. Madrid ha ceduto il 5%, Francoforte l'1,49% e Parigi l'1,59%. Piu' cauta Londra (-0,85%).

Ma non tutti vedono nero. Andrea Cabrini, direttore Class Cnbc ai microfoni di Tgcom24 ha detto che il rinvio da parte della Bce di interventi straordinari è da interpretare come un segnale di forza perché dimostra che la Banca Centrale ha la situazione sotto controllo e non fa dipendere la sua agenda dalle fibrillazioni dei mercati. Si tratterebbe anche di un invito ai paesi più in difficoltà ad andare avanti con le misure di austerity e rigore. Cosa che, ovviamente, nè in Italia nè in Spagna è stata accolta di buon grado.