foto LaPresse

08:23

- Dopo la parentesi negativa di ieri è tornato il segno più alla Borsa di Tokyo, che ha fatto registrare un seppur parziale rimbalzo grazie agli acquisti speculativi e alle speranze degli investitori nipponici in un annuncio di nuove misure di stimolo da parte della Bce. In chiusura l'indice Nikkei segna un +0,13% a 8.653 punti. Meglio il Topix, che avanza dello 0,43% per attestarsi a quota 732,98 punti.