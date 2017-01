Auto, a luglio nuovo crollo del mercato italiano

foto Dal Web 20:55 - Ancora un crollo per il mercato dell'auto in Italia. A luglio le immatricolazioni di nuove vetture, secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sono scese del 21,39% attestandosi a 108.826 unità, contro le 138.445 di un anno fa. A giugno il mercato aveva registrato un decremento del 24,42%. Male anche Fiat (Jeep inclusa). "Vendite giù del 20,83% a 33.068 vetture - scrive il Gruppo -, contro le 41.767 di un anno fa". - Ancora un crollo per il mercato dell'auto in Italia. A luglio le immatricolazioni di nuove vetture, secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sono scese del 21,39% attestandosi a 108.826 unità, contro le 138.445 di un anno fa. A giugno il mercato aveva registrato un decremento del 24,42%. Male anche Fiat (Jeep inclusa). "Vendite giù del 20,83% a 33.068 vetture - scrive il Gruppo -, contro le 41.767 di un anno fa".

Per quanto riguarda l'andamento del mercato dell'auto italiano, nello stesso periodo di luglio 2012 sono stati registrati 355.811 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -6,67% rispetto a luglio 2011. Nel periodo gennaio-luglio 2012 la Motorizzazione ha immatricolato 923.739 autovetture, con una variazione di -19,87% rispetto al periodo gennaio-luglio 2011. Nello stesso periodo di gennaio-luglio 2012 sono stati registrati 2.477.188 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -11,04 rispetto a gennaio-luglio 2011.



Fiat: "Migliora la quota di mercato"

In luglio le immatricolazioni nel mercato italiano dell'auto calano del 21,4 per cento ma il "risultato ottenuto dal gruppo Fiat è leggermente migliore del mercato". Inoltre Fiat Group Automobiles - precisa in una nota il Lingotto - ha segnato una quota del 30,4%, in lieve rialzo rispetto al 30,2% di un anno fa. Migliora anche la quota del brand Fiat, mentre nell'anno la classifica delle vetture più vendute è dominata dalla Panda, seguita da Punto, Ypsilon e 500.



E Marchionne "gela" i sindacati

''La crisi non consente al momento di fornire indicazioni sui futuri investimenti''. Così una nota diffusa dopo l'incontro tra l'a.d. Fiat Sergio Marchionne e i sindacati. ''Informazioni sul piano prodotti-stabilimenti - si afferma - saranno comunicati in occasione della presentazione dei risultati del 3/o trimestre 2012''.



Ma l'ad non vuole mollare l'Italia

"Io non mollo. Se pensassi che l'Italia fosse una battaglia persa non sarei qui". Così Sergio Marchionne - secondo quanto riferiscono i sindacati - ha risposto al leader della Cisl Raffaele Bonanni che gli chiedeva cosa intenda fare in Italia.